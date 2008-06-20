Что делать, если появились мозоли

К сожалению, бывает так, что следствием ношения красивых босоножек становятся болезненные мозоли. Давайте поговорим о том, что делать, если мозоли все же появились и как сделать так, чтобы они быстрее зажили.

Совет 1. Для начала необходимо подобрать удобную обувь. Обувь следует выбирать такую, которая бы не травмировала большой участок кожи.

Совет 2. Ежедневно два раза в день – утром и вечером, необходимо делать ножную ванну. Если корни мозоли еще не успели глубоко прорости, то уже через несколько процедур мозоли исчезнут. После водных процедур не помешает сделать компресс из мякиша черного хлеба, который следует смочить в уксусе.

Совет 3. Если мозоль застарелая, то в течение нескольких дней к ней нужно прикладывать ломтик цедры лимона, кусочек горячей печеной луковицы или сырой картофель, который предварительно следует натереть на терке. Делать эту процедуру следует очень аккуратно. Старайтесь, чтобы печеный лук, тертый картофель или лимонная корка покрывали только мозоль. В противном случае, это может вызвать раздражение здоровой кожи. После 6-7 дней такого лечения следует принять теплую ванну и соскоблить мозоли.

Совет 4. Если мозоли болезненные, то лучше использовать для их лечения специальные мозольные кольца. Если мозоль образовалась в ложбинке между пальцами, то между ними следует положить кусочек ваты, обсыпанный таннином.

Уже через несколько дней вам удастся избавиться мозоли, а болевые ощущения пройдут почти сразу.

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