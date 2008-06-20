Полмиллиона евро за каждого привитого от кори ребенка

Жители Краматорска подали заявление в Европейский суд с требованием провести расследование вакцинного скандала и выплатить по полмиллиона евро компенсации за каждого «незаконно привитого ребенка». Подписи под заявлением поставили родители, которые считают, что вакцина от кори и краснухи навредила их детям.

Напомним, что при проведении прививочной кампании против кори и краснухи на Украине после инъекции умер 17-летний подросток из Краматорска. После этого в лечебные учреждения обратилось еще более 90 человек (в основном дети и подростки) с жалобами на ухудшение самочувствия после прививки.

Вакцинация была приостановлена, главный санитарный врач страны Николай Проданчук лишился должности и попал под следствие, была создана комиссия по расследованию инцидента (которая, кстати, не обнаружила связи между смертью подростка и прививкой).

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Марк Данзон заявил, что, по прогнозам специалистов, в случае отказа Украины от вакцинации против кори и краснухи эпидемия этих заболеваний произойдет в стране зимой 2009 года.

lenta.ru