Производство лекарств на основе антибиотиков в Украине сократилось на 8%

Производство лекарств на основе антибиотиков в Украине в 2015 году сократилось на 8%, до 1253 тонн / УНИАН

По данным Госстата, в декабре 2015 года объем производства таких лекарств составил 107 тонн, что на 16% меньше объема производства ноября этого года и на 46,5% больше, чем было произведено в декабре 2014 года.

Украина в 2015 году сократила выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, на 41,2% - до 117 тонн. При этом в декабре этой продукции было произведено 9,8 тонны, что на 1,1% меньше, чем в ноябре этого года, и на 49,4% меньше, чем в декабре прошлого года.

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Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в 2015 году сократилось на 6,4% и составило 43,3 тыс. тонн. В декабре украинские предприятия произвели 4,2 тыс. тонн этой продукции, что на 10,9% больше объема производства ноября этого года и на 2,2% больше, чем было произведено в декабре 2014 года.

В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, увеличилось по сравнению с 2013 годом на 24,1%, до 1,35 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, выросло на 54%, до 199 тонн; а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, сократилось на 5,8%, до 46,2 тыс. тонн.