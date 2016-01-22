Частная клиника Into-Sana купила киевские медцентры "Медисвит"

«Собственник самой крупной частной клиники Украины Into-Sana, американский инвестиционный фонд Siguler Guff & Company, купил компанию «Медисвит» (Киев). Теперь Into-Sana будет представлена не только в Одесском регионе, но и в столице», - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на управляющего директора фонда Siguler Guff & Company Владимира Андриенко сообщила, что данная сделка позволит компании «Медисвит» получить дополнительные инвестиции, новое оборудование и применять в диагностике и лечении новейшие медицинские технологии.

Согласно сообщению, руководство клиники Into-Sana намерено объединить работу киевских и одесских центров, централизовать управленческие функции и оказывать пациентам медицинскую помощь вне зависимости от места их обращения.

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«Таким образом, планируется развитие направления так называемого медицинского туризма внутри страны», - отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в прошлом году украинский рынок частной медицины продемонстрировал стабильный рост порядка 10-30%, в зависимости от региона, поэтому он является достаточно перспективным для инвесторов даже в период спада экономики и нестабильной политической ситуации.

Справка УНИАН. Into-Sana ― частная медицинская клиника в Украине, которая работает в Одесском регионе около 20 лет. Учреждение финансирует американский инвестиционный фонд Siguler Guff & Company.

«Медисвит» – киевская медицинская компания, представленная двумя центрами, которые открылись с разницей в неделю и приняли первых пациентов в феврале 2009 года.

Чистый доход компании «Медисвит» в первом полугодии 2015 года составил 18,863 млн грн.