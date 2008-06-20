В Николаевской области количество госпитализированных возросло

В Николаевской области количество госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 15 человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 16-19 июня в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом “острый гастроэнтероколит” госпитализированы 15 жителей пгт. Домановка, которые 16 июня праздновали день рождения в частном доме и употребляли блюда домашнего приготовления. Всего на праздновании находилось 22 человека. Госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалисты районной СЭС принимают комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. С целью установления источника инфекции и факторов передачи возбудителя проводят лабораторные исследования.