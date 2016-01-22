Евросоюз даст Украине 1,255 млн евро на вакцинальную кампанию против полиомиелита

Европейский Союз предоставляет Украине 1,255 млн евро на проведение третьего раунда вакцинации против полиомиелита, которая осуществляется в сотрудничестве с соответствующими министерствами, ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, финансирование осуществляется через Службу ЕС по гуманитарной помощи и гражданской защите (ЕСНО).

«Я приветствую совместные усилия министерств здравоохранения и образования, которые вместе с нашими партнерами из ЮНИСЕФ и ВОЗ достигли значительных успехов в вакцинации тысяч детей против страшной болезни», – подчеркнул Директор по операционной деятельности ЕСНО Жан-Луи де Брувер, выступая в Киеве.

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Первые два раунда вакцинации против полиомиелита проведены в Украине в 2015 году, после того, как ВОЗ подтвердила вспышку этой болезни. Во время третьего раунда, проведение которого координируют ЮНИСЕФ и ВОЗ при поддержке сотрудников Министерств здравоохранения и образования и науки, вакцинацию пройдут 4,75 млн детей в возрасте от 0 до 10 лет.

Вакцины, которые финансируются Европейским Союзом, были доставлены в первую неделю января в рамках подготовки к последней вакцинации.

Как сообщал УНИАН, кампания вакцинации в Украине начата в связи с выявлением двух случаев заболевания полиомиелитом 1 сентября 2015 года в Закарпатской области. Они были зафиксированы Министерством здравоохранения Украины и подтверждены ВОЗ.

С 19 октября по 4 ноября в Украине состоялся первый раунд иммунизации против полиомиелита, во время которого прививками было охвачено около 65% запланированного объема детей.

Второй раунд продолжался с 30 ноября по 13 декабря.

Минздрав планировал начать третью волну иммунизации детей против полиомиелита в Украине с 18 января.