Красный Крест Украины предоставил гуманитарную помощь более чем миллиону переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила генеральный секретарь Национального комитета общества Алла Хабарова во время пресс-конференции.

Она отметила, что по состоянию на конец 2015 года количество внутренне перемещенных лиц в Украине составило более 1,5 млн.

«Всего за это время оказана помощь более чем миллиону внутренне перемещенных лиц на более чем 14 млн швейцарских франков», - подчеркнула она.

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По словам Хабаровой, самая большая программа финансировалась Международной федерацией Красного креста и Красного полумесяца, и по этой программе оказывалась помощь не только Донецкой и Луганской, но и отчасти всем областям, где проживают внутренне перемещенные лица.

«Больше всего внутренне перемещенных лиц находится в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и городе Киеве», - отметила Хабарова.

Она добавила, что благодаря сотрудничеству со Всемирной организацией здоровья на сегодняшний день в этих областях работает 21 мобильная медицинская бригада (до 31 декабря работали 26, ведутся переговоры, чтобы дальше продолжить эту работу).