В Вооруженных силах ситуация с заболеваемостью гриппом удовлетворительная

Начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины, подполковник Оксана Гаврилюк сообщила, что в рядах Вооруженных сил Украины ситуация с заболеваемостью гриппом удовлетворительная, смертельных случаев не зафиксировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

"Эпидемическая ситуация среди личного состава Вооруженных сил по заболеванию гриппом оценивается как удовлетворительная и устойчивая. Это результат своевременного проведения вакцинации военнослужащих против гриппа, которая проводилась как в воинских частях Вооруженных сил Украины, в пунктах постоянной дислокации, так и на территории проведения антитеррористической операции, а также в военных учебных заведениях", - сказала Гаврилюк.

Как следствие, отметила она, на сегодняшний день у вакцинированных военнослужащих уже сформирован устойчивый иммунитет к гриппу. Случаи заболевания возможны, но будут иметь единичный характер.

Кроме того, Гаврилюк отметила, что в настоящее время воинские части полностью обеспечены необходимыми противовирусными медикаментами.

"Ни одной смерти от гриппа в Вооруженных силах Украины не зафиксировано", - сообщила Гаврилюк.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине от гриппа за текущий эпидсезон уже умерли 60 человек.