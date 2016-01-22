В Черкасской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 37%, в Житомире - на 16,8%

В Черкасской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 37,1%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ГУ Госсанэпидслужбы в Черкасской области, с 14 по 21 января гриппом или ОРВИ в области заболели 11089 человек, что составляет 0,9% от общего числа населения. Среди больных – 5224 ребенка в возрасте до 17 лет (47%). Интенсивный показатель общей заболеваемости на 10 тыс. населения составляет 88,8 человек. Госпитализированы 1036 человек (9,3% всех заболевших), из них 559 - дети (54%).

В целом по области превышение эпидемического порога составляет 37,1%.

Сегодня главный санитарный врач региона Вера Чиж внесла представление председателю Черкасской облгосадминистрации Юрию Ткаченко о введении ограничительных мероприятий на территории области: приостановление учебного процесса, запрещение проведения культурно-массовых мероприятий, усиление дезинфекционного режима в лечебных, оздоровительных, детских учебно-воспитательных заведениях, на предприятиях, в транспорте и тому подобное.

С начала эпидсезона (октябрь 2015 года) по состоянию на 21 января в области заболели 84862 человека, что составляет 7% от общего числа населения. Из числа заболевших 53539 - дети в возрасте до 17 лет (63%). Госпитализированы 6358 человек (8% больных), из них 4398 - дети (69%).

В Черкасской области официально подтверждено 6 летальных случаев от осложнений пандемического вируса гриппа А/H1N1.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах по состоянию на 21 января уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 10%.

В Житомире уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 16,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, по состоянию 21 января по информации горрайонного управления Главного управления ГосСЭС в области, уровень заболеваемости населения Житомира гриппом и ОРВИ на протяжении 3-й недели 2016 года превысил пороговый уровень заболеваемости на 16,8 % и составляет 95,9 на 10 тыс. населения (расчетный порог – 79,8).

Согласно сообщению, в настоящее время регистрируется уже не сезонная, а эпидемическая заболеваемость.

Рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп детского и взрослого населения.

В течение последних суток гриппом и ОРВИ в Житомире заболели 465 человек, в частности 210 детей.

По информации житомирских городских учреждений здравоохранения, за последние сутки в Житомире госпитализированы 13 взрослых и 27 детей, 2 человека находятся в реанимации.

Как сообщал УНИАН, 14 января во внешкольных заведениях Житомира с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин.