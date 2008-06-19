Соль - больше не белая смерть

Данные научных исследований показали, что опасность соленой пищи сильно преувеличена, а вот недостаток соли в ежедневном рационе серьезно увеличивает риск заболеваний.

Данные были получены американскими учеными в результате анализа материалов 3-го Национального исследования здоровья и питания, проведенного американским правительством среди показательной выборки взрослого населения США (около 8700 американцев в возрасте более 30 лет, не придерживающихся особой бессолевой диеты), а также официальных записей о смертях в 2000 году.

Разумеется, исследователи учитывали наиболее значительные факторы риска - курение, диабет и высокое артериальное давление.

Сами ученые подчеркивают, что данный анализ не может претендовать на такую же научную объективность, как клинические испытания, и на основе полученных ими результатов не следует делать однозначные выводы причинно-следственного характера, однако вопрос о пользе и даже о безопасности рекомендаций снизить количество соли в рационе здорового человека поднят.

Анализ показал, что для четверти людей, употреблявших наименьшее количество натрия, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний составил на 80% выше, нежели для четверти из тех, кто употреблял соль в наибольшем количестве.

К тому же у тех, кто потреблял наименьшее количество соли в пище, риск смерти от любых причин был на 24% выше, нежели у людей, не привыкших к ограничениям по отношению к содержанию соли в рационе. Впрочем, как заявляют сами исследователи, этого значения недостаточно для того, чтобы однозначно исключить влияние фактора случайности

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