Cоциально-демографическое исследование ”Брак, Семья, Дети”

23 июня 2008 года в 11.30 в информационном агенстве УНИАН (ул.Крещатик, 4, конференц-зал) состоится презентация социально-демографического исследования “Брак, Семья, Дети”, организованного и профинансированного Благотворительным фондом Рината Ахметова “Развитие Украины”.

Его осуществил Украинский центр социальных реформ на основе социологического опроса населения от 15 до 50 лет.

Результаты исследования представят:

Элла ЛИБАНОВА – директор Института демографии и социальных исследований, член-корреспондент НАН Украины

Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ – директор Благотворительного фонда “Развитие Украины”

Дарья КАСЬЯНОВА - руководитель проектов Благотворительного фонда “Развитие Украины”, кандидат экономических наук

Участники презентации обсудят следующие вопросы:

· Преувеличены ли слухи о кризисе семьи как социального института и отмирании традиционного зарегистрированного брака?

· Каким формам брачно-семейных отношений отдают предпочтение украинцы?

· На какие формы брака ориентирована, в частности, молодежь?

· Какова природа современной тенденции к повышению рождаемости в стране в последние пять-шесть лет?

· Насколько распространена ориентация на однодетную семью или даже установка на "чайлд-фри" (жизнь без детей) в современной Украине?

· Какова потребность разных групп населения в детях (желаемое число детей) и какие ныне существуют препятствия для ее полного удовлетворения?

· Какова реакция населения на вводимые меры демографической политики и его видение факторов, способных повлиять на улучшение демографической ситуации?

Сложная социально-экономическая ситуация в Украине в первое десятилетие независимости, сопровождавшаяся глубокими деформациями, привела к усилению отрицательных демографических тенденций, обусловила возникновение острого демографического кризиса. Вокруг наиболее острых и долговременных демографических проблем возникло немало своеобразных "мифов" и просто непрофессиональных суждений, многие вопросы на сегодня остаются невыясненными до конца либо дискуссионными.