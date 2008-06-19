Клонированные клетки вылечили рак кожи

Ученые в США заявили, что им удалось вылечить пациента, страдающего раком кожи, путем клонирования клеток, обеспечивающих иммунитет.

При этом новые клетки сумели побороть раковые.

У 52-летнего пациента был взят образец Т-лимфоцита - одной из клеток, которые играют важную роль в приобретенном иммунном ответе и обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены.

После этого в лабораторных условиях были воссозданы 5 млрд. таких клеток, которые впоследствии были пересажены в организм больного.

Через два месяца опухоли в легких и лимфатических узлах полностью исчезли, и пациент, страдавший от запущенной стадии меланомы, был совершенно излечен через два года после начала лечения.

При этом ученые говорят, что прежде, чем этот метод можно будет использовать для лечения различных форм рака, потребуются дополнительные исследования и испытания.

Исследователи говорят, что подобный исход лечения не имеет прецедентов в мировой практике, но в то же время они подчеркивают, что речь идет о конкретном пациенте с особой формой заболевания раком и иммунной системой.

news.bbc.co.uk