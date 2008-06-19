Громкий звук сродни наркотикам

Результаты исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения в последние годы, показывают: значительная часть сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к преждевременному летальному исходу, обусловлена постоянным шумом. Шумовое загрязнение вызывает повышение стрессовых гормонов в организме, утомляемость, снижение умственной активности, тяжелые нервные и сердечно-сосудистые заболевания.

Физически привыкнуть к шуму невозможно. Даже если его не замечать, это не уменьшает разрушающего влияния децибелов на здоровье. Шум истощает мозговые клетки. Изменения со стороны нервной системы приводят, в свою очередь, к патологической перестройке тканей и таким образом к различным заболеваниям и неврозам. Негативное воздействие шума усиливается вместе с увеличением его громкости, а также продолжительности воздействия. Интересно, что в психофизиологии длительным называется воздействие дольше одной секунды!

Музыка громче природного фона — это тоже шумовое загрязнение. Силу звука на рок-концертах и дискотеках делают обычно на уровне от 100 до 130 децибел, а воздействию их подвергаются по нескольку часов.

Влиянием рок-музыки на психику человека заинтересовались еще в 60-х годах прошлого века. Было доказано: особо тяжкие преступления совершены лицами под воздействием тяжелого рока.

Рок-ритмы близко повторяют ритмы первобытных культур. В племенах Нигера, а также Малайзии, американских индейцев, гималайских шерпов тяжелыми ударами барабана шаман вызывает у слушателей состояние транса.

Определенный прерывающийся ритм — два коротких удара и один длинный —вызывает психическую реакцию, противоположную нормальному состоянию организма. В классической музыке есть два примера такого ритма — у Стравинского в «Весне священной» и у Равеля («Вальс»), оба композитора использовали его для передачи впечатления хаоса.

Рок-музыканты употребляют, как правило, наркотики и алкоголь. Наркотики являются средством стимуляции и усиления чувств и потому необходимы тем, кто желает ежевечерне выдавать музыку, воздействующую на эмоции публики. В отличие от музыкантов, художники почти не используют стимуляторы, поскольку техника изобразительного искусства требует трезвого взгляда. Тем более не нужны стимуляторы работающему с литературными формами, ориентированными на сознание.

Биологам известно использование китами-горбунами при охоте на косяк сельди физического явления отражения и фокусирования звуковых волн, когда звуки голосов китов, сгоняющих сельдь, усиливаются. Так музыкальные шумовые волны, распространяясь, отражаются от стен помещения или зданий, фокусируются и таким образом резко усиливаются.

Рок громче 30 децибел увеличивает эмоциональное напряжение и тревожность, а также подавляет интеллект. Тяжелый металлический рок вызывает поначалу ослабление мышечного тонуса и вместе ним расслабление личности, парализует волю, вводит в состояние транса. Резонансные колебания молекул клеток организма вызывают эффект, подобный наркотическому. Пока рок-музыка продолжается, транс может становиться более глубоким. Некоторые «слушатели» доходят до сомнамбулического состояния.

В условиях, когда под воздействием звуков большой мощности человек находится в состоянии «ходячего транса», когда диссонирующие аккорды вызывают беспокойство и напряжение, восприятие текста песен становится подсознательным. Если тексты песен содержат утверждения негативного характера вроде «я ненавижу людей» или «я хочу умереть», это вызывает у слушателя напряжение мышц и означает, что он подвергается программированию психоустановками агрессивного характера на заданное поведение.

Наконец, характер музыки создает определенное настроение. Например, рок-музыку считают раскрепощающей половой инстинкт. Это подтверждают сами исполнители и слушатели. Один из современных российских рок-музыкантов нашел аккорды определенной частоты звучания, начал сознательно применять их и заметил увеличение популярности своей группы…

Определенное воздействие оказывает и яркий мигающий свет. Известно состояние легкого самогипноза у велосипедистов, едущих по тополиной аллее, освещаемой солнцем сбоку. Как прием яркий свет используют в гипнозе для выключения зрительного восприятия. Использование в эфире технических приемов, имеющих гипнотический эффект, запрещено на радио и телевидении Великобритании. Практика использования их даже в развлекательных целях осуждается Американской медицинской ассоциацией.