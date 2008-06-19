Плотный завтрак помогает худеть

Давно известно, что завтрак – это самый важный прием пищи в течение дня. Недаром в народе появилась пословица о то, что его надо съесть самому, а уж обеды и ужины делить с друзьями и врагами. Наконец-то эндокринологи доказали, что питательный завтрак не только придает силы и бодрость, но и помогает худеть, пишет The Daily Mail.

Согласно результатам исследования, проведенного Госпиталем в Каракасе (Венесуэла), женщины, которые за завтраком употребляют половину дневных калорий, эффективнее теряют вес, чем те, кто завтракает мало или не завтракает вовсе. К тому же потерянные килограммы к любительницам плотно позавтракать не возвращаются.

Считается, что употребление пищи, богатой протеинами и углеводами во-первых, помогает избавится от желания скушать конфетку или другую крахмалистую еду, а во-вторых, повышает метаболизм.

Латиноамериканские исследователи понаблюдали за тем, как дневной рацион повлиял на вес 100 весьма полных молодых женщин. Всех их посадили на низкокалорийную и низкоуглеводную диету, однако половина женщин довольно-таки плотно завтракали. Половина их дневного рациона в 1240 калорий приходилось именно на утро.

Так, после 8 месяцев было замечено, что женщины, потреблявшие легкие завтраки потеряли в среднем по 12, 5 кг, т.е. примерно на 2,5 кг больше, чем участницы, кушавшие много. Однако такое положение дел скоро изменилось. Еще через 8 месяцев изрядно похудевшие девушки, привыкшие к легкому завтраку снова набрали килограмм по 8. А вот дамы, плотно завтракавшие, наоборот, продолжили худеть, сбросив еще по 7-9 килограмм.

Согласно сообщению, представленному в Сан-Франциско на ежегодной конференции Сообщества эндокринологов, женщины с обильным завтраком потеряли около 12% своего веса, в то время, как остальные сбросили в среднем по 4.5%.

Исследователь доктор Даниэла Якубович уже более 15 лет советует основывать все диеты на обильном завтраке. По ее словам, диеты, которые запрещают только углеводы часто не эффективны - худеющий просто не может подавить своего желания съесть что-нибудь калорийное.

Кроме того, если вы кушаете наиболее калорийную пищу на завтрак, то у желудка будет больше времени все переварить.

factnews.ru