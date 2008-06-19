Связь между уровнем холестерина и болезнями сердца

Примерно треть населения планеты имеют гены, которые позволяют людям бороться с болезнями сердца. Исследование, проведенное британскими и голландскими учеными среди 147 000 пациентов, свидетельствует о том, что примерно 30% людей имеют в генном наборе разниводность гена CETP, способного увеличивать в случае необходимости объемы так называемого "хорошего" холестерина.

Среди таких пациентов, утверждают медики, значительно ниже процент людей, склонных к инфаркту, а также к различными видам сердечных недостаточностей.

Генетики уверены, что подобное открытие позволит открыть путь к производству нового поколения сердечных лекарств.

Британский телеканал Би-би-си отмечает, что ученым уже давно известно, что снижение объемов "плохого" холестерина в кровеносной системе способно защитить сердце и сосуды. Однако взаимосвязь "хорошего" холестерина и здоровья сердца на сегодня значительно менее очевидна.

Команды ученых из Университетов Кембриджа и Ньюкастла, а также специалисты из Гронингена (Нидерланды) нашли ранее неизвестные связи между холестерином и сердечно-сосудистой системой. Учеными били изучены 6 вариаций гена CETP, 3 наиболее популярных несли в себе положительный эффект, провоцирующий увеличение объемов "хорошего" холестерина. Медики отмечают, что активация разновидностей этого гена повышала содержание "хорошего" холестерина на 3-5%, однако уже и этого уровня хватало для значительного снижения риска инфарктов.

По словам автора исследований профессора Джона Данеша, подобные выводы несут в себе идею предотвращения инфарктов при помощи искусственного поднятия уровня "хорошего" холестирина с одной стороны и блокирования генов, мешающих его образованию с другой.

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