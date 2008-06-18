Даже простая царапина опасна

Летом, во время школьных каникул, увеличивается количество гнойно-воспалительных заболеваний у детей. Этому способствуют даже минимальные повреждения кожи: царапины, ссадины, и даже укусы насекомых, которые ребенок расцарапывает.

Некоторые родители пытаются лечить гнойные воспаления самостоятельно. Как следствие, у ребенка начинается сепсис, то есть заражение крови.

Из всех заболеваний такого типа самыми тяжелыми для диагностики и лечения является острый гематогенный остеомиелит, то есть гнойно-воспалительное заболевание костей. Его лечение в условиях стационара длится по меньшей мере три недели. А при несвоевременном обращении к врачу заболевания может завершиться инвалидностью ребенка.

Как предотвратить нежелательные осложнения? Рассказывает заведующая отделения гнойной хирургии областной детской клинической больницы Наталия Солейко: для профилактики гнойного остеомиелита нужно: предотвращать травматические повреждения кожи; обязательно обрабатывать раны на протяжении первых минут после получения незначительной травмы перекисью водорода, зеленкой, йодом, спиртом или фукорцидом; при повышении температуры тела, появлении боли в костях, суставах не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.

Ежегодно в Украине от острого гематогенного остеомиелита погибает семь-восемь детей. Чаще всего причиной летальных случаев становится несвоевременное обращение к врачу или самолечение.

20minut.ua