«Украина 3000» передал медоборудование «Охматдету»

Сегодня Международный благотворительный фонд «Украина 3000» передал медицинское оборудование Институту педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины и Украинской детской специализированной больнице «Охматдет».

Как сообщили УНИАН в фонде, председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО поздравила всех медицинских работников с профессиональным праздником – Днем медика.

«Ваша профессия является одной из самых благородных, ведь именно вы помогаете жить нам и нашим детям, – сказала она. – Я горжусь тем, что вопросы здравоохранения, материнства и детства приоритетны не только для отдельных мам или семей – это стало приоритетом для государства, Министерства здравоохранения, благотворительных организаций. Я мечтаю о том дне, когда все медики нашей страны почувствуют, что их профессия является престижной, что они получают достойные зарплаты, работают в хороших условиях, и что молодые люди мечтают идти в эту профессию».