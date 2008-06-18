Алкоголь защищает от глухоты

15:34, 18 июня 2008
Страна
1

Курение и лишний вес–  факторы риска для потери слуха

Курение и завышенный индекс массы тела – существенные факторы риска для потери слуха, установили врачи Университета Антверпена (Бельгия). Специалисты провели масштабное исследование, включающее девять аудиологических центров из семи европейских стран. В общей сложности был проверен слух более чем четырех тысяч человек. Отоларингологи заключили, что активное курение и лишний вес приводят к преждевременному нарушению слуховой функции и прогрессирующему перекрытию слухового канала в барабанной перепонке.

У курящих и страдающих от чрезмерной полноты людей наблюдалось повреждение слухового нерва, неправильная работа нервных клеток в ухе, признаки неверной интерпретации звуков в результате сбоя нейросенсорной функции, звон в ушах или хроническое поражение внутреннего уха. Напротив, умеренное потребление алкоголя имело защитный эффект против ранней потери слуха. Как было замечено, один бокал вина или пива в неделю позволял уберечь от глухоты даже пожилых людей, среди которых нарушение слуха является типичной возрастной проблемой. Однако врачи утверждают, что здоровый образ жизни поможет сохранить слух до глубокой старости.

podrobnosti.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter