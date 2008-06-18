Алкоголь защищает от глухоты

Курение и завышенный индекс массы тела – существенные факторы риска для потери слуха, установили врачи Университета Антверпена (Бельгия). Специалисты провели масштабное исследование, включающее девять аудиологических центров из семи европейских стран. В общей сложности был проверен слух более чем четырех тысяч человек. Отоларингологи заключили, что активное курение и лишний вес приводят к преждевременному нарушению слуховой функции и прогрессирующему перекрытию слухового канала в барабанной перепонке.

У курящих и страдающих от чрезмерной полноты людей наблюдалось повреждение слухового нерва, неправильная работа нервных клеток в ухе, признаки неверной интерпретации звуков в результате сбоя нейросенсорной функции, звон в ушах или хроническое поражение внутреннего уха. Напротив, умеренное потребление алкоголя имело защитный эффект против ранней потери слуха. Как было замечено, один бокал вина или пива в неделю позволял уберечь от глухоты даже пожилых людей, среди которых нарушение слуха является типичной возрастной проблемой. Однако врачи утверждают, что здоровый образ жизни поможет сохранить слух до глубокой старости.

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