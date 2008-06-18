Уколы красоты: как повернуть время вспять?

Вот и наступает время отпусков, а значит и появляется больше свободного времени для того, чтобы повернуть время вспять. Антивозрастные кремы не справляются со своим прямым назначением и количество морщинок увеличивается? Значит, успешное омоложение обеспечат современные косметические процедуры, которые предлагают салоны, а уж их выбор обширен и разнообразен.

Остановимся пока на «уколах красоты». Здесь используются препараты, содержащие очищенный и ботулинический токсин, они с успехом применяются для инъекций молодости, блокируя нервные импульсы, то есть происходит процесс «заморозки» деятельности мышц, чрезмерная деятельность которых способствует появлению морщин.

Мышца, как бы «отключается», перестает сокращаться и соответствующий участок лица теряет свою подвижность, теперь вы уже не сможете страдальчески сдвинуть брови или сердито нахмуриться. А вот внешность преображается, уже через три недели после процедуры ваши мышцы разгладятся, а мимические морщину попросту исчезнут.

Но, следует помнить о том, что действие препарата длиться ровно столько сколько в коже находится активное вещество. Как правило, это происходит на протяжении четырех-шести месяцев. А вот в борьбе со статистическими морщинами уколы красоты не эффективны.

Поэтому таким методом лучше пользоваться молодым представительницам прекрасного пола, у которых отмечается повышенная активность мимики, или же имеет место генетическая предрасположенность к появлению преждевременных морщин. Не стоит забывать и о том, что возможно возникновение нежелательных последствий данного метода.

Это могут быть опущения век, уголков бровей или губ, которые могут возникнуть при подкожном распространении препарата или неточном попадании в мышцу; нарушение мимики – так называемый масочный эффект.

Для устранения таких последствий локально применяются препараты, которые быстро разрушают действие введенного токсина. Так же, очень важно знать о том, что инъекции ботокса не являются косметической процедурой, а представляют собой лечение, которое должен осуществлять лишь квалифицированный врач, который сумеет правильно рассчитать дозу и определиться с правильным местом введения укола.

Противопоказанием к данной процедуре могут служить индивидуальная непереносимость и кожные заболевания.

www.gen.su