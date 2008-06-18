Чем опасны солнечные лучи

Какую опасность для нас представляет такое, ласковое на первый взгляд, солнышко?

Мы предпочитаем носить солнцезащитные очки, чтобы уберечь глаза от его вредного воздействия, и это правильно, но, явно недостаточно. Ведь и кожа лица подвержена опасности, которая от солнечных лучей страдает в большей степени, чем кода на других частях тела.

Она способна «запоминать» каждый солнечный лучик, который когда-либо коснулся ее поверхности. В равной степени это относится и к короткому ультрафиолету, который, смотря от полученной дозы, способен подрумянить или сжечь кожу, до длинноволнового, воздействию которого мы подвергаемся в течение всего светового дня. Но, и это, казалось бы, безвредное излучение, повышает общую дозу, а, следовательно, вносит собственную лепту в процесс старения.

Так что, наше лицо получает большую дозу облучения, которая значительно превышает ту, которая получена всем телом, по этой причине оно нуждается в защитных мероприятиях в большей степени, причем не только во время летних отпусков.

Если же говорить только об отдыхе, например на морском берегу, так как именно сейчас и до последних летних деньков мы будем проводить в местах отдыха у водоемов значительную часть свободного времени, то в этом случае меры, направленные на защиту кожи лица, должны быть повышенными. На лицо следует наносить густой слой солнцезащитного крема и обновлять его после каждого пребывания в воде.

Очень важно, чтобы степень защиты используемого вами средства для этих целей была выше той, которая обеспечивает защиту тела. Легче всего поддаются обгоранию губы, по какой причине это происходит объяснять не надо, а это значит, что их следует постоянно покрывать слоем помады, которая обладает солнцезащитным эффектом, так же не забывая ее периодически обновлять по мере необходимости.

Если же вы подвержены высыпаниям герпеса, который, кстати, бывает реакцией на солнечный стресс, то вам следует позаботиться о наличии в вашем косметическом арсенале специальной мази, которая поможет предотвратить его появление.

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