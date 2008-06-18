В США зафиксированы случаи отравления молоком

Американские эпидемиологи остерегают жителей страны от потребления сырого, не пастеризованного молока или иных, не прошедших специальную химическую обработку молочных продуктов из-за риска инфицирования бактерией E. coli O157:H7 и других микробов. Врачи утверждают, что такое молоко особенно опасно для растущего детского организма и даже может привести к внезапному почечному отказу.

За прошедшие три недели в Америке было зафиксировано несколько случаев заболеваний E. coli у детей, которые пили натуральное, необработанное молоко. По данным Центра контроля и предотвращения болезней (Centers for Disease Control and Prevention), с 1998 по 2005 год использование не пастеризованной молочной продукции привело к 45 вспышкам инфекционных желудочно-кишечных болезней, затронувших здоровье более тысячи человек.

Тем не менее, пастеризованное молоко не приносит организму ни вреда, ни пользы, а в натуральном молоке содержится больше важных микроорганизмов. Несмотря на это, эксперты призывают службы здравоохранения принять дополнительные усилия, чтобы уведомить потребителей и фермеров об опасности заражения.

ami-tass.ru