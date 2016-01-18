В Одессе погиб известный нейрохирург Владислав Комаров

Об этом в Facebook сообщил общественник, друг погибшего Руслан Форостяк.

По его данным, 43-летний Комаров погиб по дороге на работу – в Одесскую областную клиническую больницу для проведения операции больному.

«В самое тяжелое время он добровольцем убыл в 61-й мобильный госпиталь на восток, сотни спасенных и поставленных на ноги бойцов на его счету, сотни местных жителей. Иногда приезжал сам, на перекладных, на поезде, за свой счет, на сложные операции в областную больницу на пару дней и затем возвращался на восток», - написал Форостяк.

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По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о ДТП на улице Черноморского казачества поступило в 00.40. Прибывшие на место аварии спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Subaru не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с деревом. Водитель умер в машине скорой помощи.