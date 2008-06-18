Выхлопные газы - причина аллергических заболеваний у детей

Результаты германского исследования, проведенного в Центре Гельмгольца по Исследованию Окружающей Среды и Здоровья в Мюнхене, достоверно подтвердили существования сильной взаимосвязи между загрязнением окружающего воздуха выхлопными газами и аллергией у детей. Ученые считают, что риск развития аллергических реакций у детей, проживающих вблизи оживленных автомобильных трасс, возрастает на 50%.

Другие исследователи также высказывали предположения о существовании подобной связи, но в данном исследовании впервые установлено расстояние до ближайшей дороги, связанное с развитием аллергии у детей. Эпидемиолог Иоахим Хайнрих (Joachim Heinrich), автор данного исследования, считает, что риск развития бронхиальной астмы у детей, сенной лихорадки, экземы и других аллергических заболеваний у детей, проживающих на расстоянии 50 метров от оживленной трассы на 50% больше, по сравнению с детьми, живущими на расстоянии 1000 метров от главной дороги.

В исследовании приняли участие 3000 здоровых детей из Мюнхена в возрасте младше 6 лет. Ученые проанализировали расстояния от дома каждого из участников до оживленной трассы. Оживленной считалась дорога, пропускающая более 10000 машин ежедневно. Затем исследователи сопоставили данные по аллергическим заболеваниям у этих детей.

Хайнрих собирается продолжить наблюдение за участниками исследования в течение следующих нескольких лет, чтобы определить, как влияет на проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды переезд в менее загрязненные районы города

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