Украина в 2015 году сократила импорт фармацевтической продукции на 45%
11:00, 18 января 2016Страна
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Украина в 2015 году сократила импорт фармацевтической продукции на 44,7% - до 1,4 млрд долл., сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на своем веб-портале.
Украина в 2015 году сократила импорт фармацевтической продукции на 45% / Фото: УНИАН
При этом экспорт украинской фармпродукции, по данным ГФС, в прошлом году сократился на 39,2% - до 1,6 млрд долларов.
Согласно сообщению, за декабрь 2015 года импорт составил 142 млн долл., экспорт – 22 млн долл.
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Как сообщал УНИАН, в 2014 году импорт фармацевтической продукции сократился на 20,1% - до 2,4 млрд долл., в то время как экспорт продемонстрировал незначительный рост на 1,7% - до 2,6 млрд долл.
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