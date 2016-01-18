Украина в 2015 году сократила импорт фармацевтической продукции на 45%

При этом экспорт украинской фармпродукции, по данным ГФС, в прошлом году сократился на 39,2% - до 1,6 млрд долларов.

Согласно сообщению, за декабрь 2015 года импорт составил 142 млн долл., экспорт – 22 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году импорт фармацевтической продукции сократился на 20,1% - до 2,4 млрд долл., в то время как экспорт продемонстрировал незначительный рост на 1,7% - до 2,6 млрд долл.