Правоохранительные органы передали на хранение трамадол
Фармацевтические предприятия получили 25 млн. капсул
Правоохранительные органы передали на ответственное хранение фармацевтическим предприятиям 25 млн. капсул трамадола
Во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и с целью недопущения поступления в незаконный оборот наркотического лекарственного препарата “Трамадол”, работники Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ДБНОН) МВД Украины на химико-фармацевтических предприятиях «Астрафарм» (Киевская область) и «Здоровье народа» (Харьков) а также на оптовых фирмах взяли на учет и передали на ответственное хранение 25 миллионов капсул трамадола и почти 3 тонны субстанции для его изготовления до получения предприятиями лицензий на право осуществления деятельности, связанной с наркотическими средствами.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, отслеживая дальнейшее прохождение трамадола от производителя к реализаторам, работники ДБНОН выявили три фиктивные оптовые фирмы, которые по месту своей регистрации в Винницкой области отсутствовали. По указанным адресам расположены частные дома и другие помещения, не связанные с торговлей лекарственными препаратами. Сейчас осуществляется проверка упомянутых фирм и устанавливаются лица, которые их создали.
Как сообщалось, правительство постановлением № 89 от 22 февраля 2008 года утвердило квоту на производство трамадола в 26 млн. доз.
По информации, полученной от Государственной службы лекарственных средств, в этом году фармацевтические предприятия уже произвели 79 млн. доз трамадола и реализовали их 44 коммерческим структурам.
4 июня Кабинет министров Украины внес трамадол в перечень наркотических средств.
Согласно решению правительства, трамадол включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета министров от 6 мая 2000 года №770.