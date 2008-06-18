Правоохранительные органы передали на хранение трамадол

Правоохранительные органы передали на ответственное хранение фармацевтическим предприятиям 25 млн. капсул трамадола

Во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и с целью недопущения поступления в незаконный оборот наркотического лекарственного препарата “Трамадол”, работники Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ДБНОН) МВД Украины на химико-фармацевтических предприятиях «Астрафарм» (Киевская область) и «Здоровье народа» (Харьков) а также на оптовых фирмах взяли на учет и передали на ответственное хранение 25 миллионов капсул трамадола и почти 3 тонны субстанции для его изготовления до получения предприятиями лицензий на право осуществления деятельности, связанной с наркотическими средствами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, отслеживая дальнейшее прохождение трамадола от производителя к реализаторам, работники ДБНОН выявили три фиктивные оптовые фирмы, которые по месту своей регистрации в Винницкой области отсутствовали. По указанным адресам расположены частные дома и другие помещения, не связанные с торговлей лекарственными препаратами. Сейчас осуществляется проверка упомянутых фирм и устанавливаются лица, которые их создали.

Как сообщалось, правительство постановлением № 89 от 22 февраля 2008 года утвердило квоту на производство трамадола в 26 млн. доз.

По информации, полученной от Государственной службы лекарственных средств, в этом году фармацевтические предприятия уже произвели 79 млн. доз трамадола и реализовали их 44 коммерческим структурам.

4 июня Кабинет министров Украины внес трамадол в перечень наркотических средств.

Согласно решению правительства, трамадол включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета министров от 6 мая 2000 года №770.