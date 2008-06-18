Селедка полезна для здоровья

Употребление в пищу селедки снижает риск болезней сердца и сосудов - такой вывод сделала Хелен Линдквист, сотрудник кафедры биотехники гетеборгского технологического университета имени Чальмерса.

В своей диссертации она описывает итоги исследования, посвященного влиянию сельди на сердечно-сосудистую систему человека.

"Прежние работы показали, что употребление в пищу жирной рыбы и рыбьего жира снижают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако до сих пор не исследовалось влияние употребления сельди на эти факторы риска", - говорится в диссертации, размещенной на сайте университета.

Линдквист обследовала группы добровольцев, которые около месяца пять раз в неделю употребляли 150 граммов жареного филе сельди.

Исследование показало, что селедка увеличивает содержание в организме так называемого "хорошего холестерина" - липопротеинов высокой плотности, которые в отличие от "плохого холестерина" существенно снижают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, Линдквист обнаружила, что селедочный жир уменьшает размер жировых клеток - адипоцитов, что способствует снижению риска возникновения диабета второго типа. Селедка также уменьшает содержание в плазме крови продуктов окисления, то есть содержит антиоксиданты.

"Сельдь содержит большое количество необходимой организму жирной кислоты Омега 3, витамина D, селена и витамина B12. Но одним из самых больших преимуществ селедки является то, что ее по-прежнему много в море и сельдь отличается от другой рыбы дешевизной", - говорит Линдквист, комментируя в сообщении для прессы свои научные выводы.

Шведский исследователь отмечает, что согласно ее наблюдениям, ряд положительных эффектов селедки на здоровье человека объясняется чаще всего содержанием в ней жирных кислот Омега 3, которые входят в состав рыбьего жира.

Однако Линдквист не рекомендует отказываться от употребления самой селедки и замены ее рыбьим жиром. В таком случае, замечает она, организм недополучит важных для него антиоксидантов, а также различных витаминов и протеинов.

"Многим не нравится вкус селедки, потому что в рецептах ей уделяется не так уж и много внимания. А ведь селедку можно приготовить как любое другое известное рыбное блюдо", - говорит Линдквист.

korrespondent.net