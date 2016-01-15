Во Франции шесть человек - в критическом состоянии после неудачных клинических испытаний новых лекарств
16:32, 15 января 2016Страна
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Шесть человек находятся в критическом состоянии, в том числе один человек в коме, после неудачных клинических испытаний нового препарата во Франции.
Шесть человек находятся в критическом состоянии, в том числе один человек в коме, после неудачных клинических испытаний нового препарата во Франции / Фото УНИАН
Как сообщает BBC Украина, по словам министра здравоохранения страны, во время испытаний лекарств в частной лаборатории в городе Ренн произошел "очень серьезный инцидент". Клинические испытания приостановили.
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В Министерстве здравоохранения Франции добавили, что лаборатория имела лицензию на работу. Там испытали лекарства, «разработанные одной из европейских лабораторий».
Во Франции из-за испытания новых лекарств 6 человек находятся в критическом состоянии
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