Во Франции шесть человек - в критическом состоянии после неудачных клинических испытаний новых лекарств

Как сообщает BBC Украина, по словам министра здравоохранения страны, во время испытаний лекарств в частной лаборатории в городе Ренн произошел "очень серьезный инцидент". Клинические испытания приостановили.

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В Министерстве здравоохранения Франции добавили, что лаборатория имела лицензию на работу. Там испытали лекарства, «разработанные одной из европейских лабораторий».