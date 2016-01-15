Во Франции шесть человек - в критическом состоянии после неудачных клинических испытаний новых лекарств

16:32, 15 января 2016
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Шесть человек находятся в критическом состоянии, в том числе один человек в коме, после неудачных клинических испытаний нового препарата во Франции.

лекарства / Фото УНИАН

Как сообщает BBC Украина, по словам министра здравоохранения страны, во время испытаний лекарств в частной лаборатории в городе Ренн произошел "очень серьезный инцидент". Клинические испытания приостановили.

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В Министерстве здравоохранения Франции добавили, что лаборатория имела лицензию на работу. Там испытали лекарства, «разработанные одной из европейских лабораторий».

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