Во Львовской больнице открылось обновленное неонатологического отделение

14 июня 2008 года Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда “Украина 3000” Екатерина Ющенко и сотрудники Фонда приняли участие в церемонии открытия после ремонта неонаталогического отделения Львовской областной государственной клинической больницы. В мероприятии также приняли участие Министр здравоохранения Украины Василий Князевич, Архиепископ Львовский владыка Игорь и другие.

После церемонии перерезания символической ленты гости осмотрели неонатологическое отделение, побывали в палатах интенсивной терапии, лаборатории, комнатах для матерей, помещениях для медицинского персонала.

Екатерина Ющенко поздравила собравшихся с Днем медика. Также она рассказала о медицинских программах, которые реализует Фонд “Украина 3000”.

От имени Международного благотворительного фонда “Украина 3000” Екатерина Ющенко передала неонаталогическому отделению инкубатор для новорожденных стоимостью 60 тысяч гривен.

Отделение также получило в подарок реанимобиль от Министерства здравоохранения Украины.

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