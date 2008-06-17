Загар зависит и от питания

Ну, кто не хочет загореть летом, чтобы бледная кожа покрылась ровным бронзовым оттенком? И даже те, кому противопоказано загорать, не могут уберечься от солнечного воздействия. Если говорить медицинским языком, то загар является результатом активного образования меланина в кожных покровах под влиянием солнечных лучей.

Мы не станем вновь говорить о пользе и вреде ультрафиолета, и о том, в какие часы лучше принимать загар, а остановимся на том, как следует питаться в том случае, если вы желаете добиться более быстрого и ровного загара.

Прежде всего вам следует подналечь на продукты, которые богаты витамином А и каротином, тем более, что он входит в состав большинства косметических средств для загара. Это означает, что в вашем меню должны присутствовать: арбуз, дыня, абрикосы, персики, морковь, шпинат, яйца, рыба, оливковое масло.

Ускоряют процесс и такие вещества, как тирозин и кальций. В достаточном количестве они содержатся в твороге, сыре (особенно это касается белых сыров).

Не забывайте о томатах, которые способствуют выработке меланина, что сокращает время получения загара. Добиться ровного и оливкового оттенка загара можно при помощи таких продуктов, которые богаты биофлавоноидами и витамином Е, это могут быть фисташки или кисломолочные продукты. А витамин Е еще и способен сократить нанесенный организму вред от солнца.

Не следует забывать и о том, что загар – это, конечно, прекрасно, но ведь еще важно сохранить и молодость кожи. По этой причине желательно обеспечить дополнительный прием витамина Е в форме медицинских препаратов, это поможет защитить кожу от свободных радикалов и фотостарения.

Перед тем, как отправиться в отпуск, в котором планируется отдых у моря, прием витамина лучше начать заблаговременно, хотя бы за неделю перед отъездом. Это важно еще и потому, что другой витамин, выполняющий те же функции, т.е избавляет кожу от свободных радикалов, а это витамин С, препятствует получению загара.

Но, ведь нельзя летом отказываться от овощей и фруктов, поэтому такое сочетание витаминов будет вполне уместным. А вот если загар противопоказан, то, как раз витамин С придется ко двору, впрочем, как и цитрусовые, болгарский перец, петрушка, цветная капуста, смородина. Также, в этом случае, желательно всегда иметь под рукой ароматическое масло мандарина, при длительном вынужденном пребывании на солнце можно добавить каплю мандаринового масла в любой фруктовый сок и выпить его за полчаса до выхода на улицу. Это масло предотвращает обгорание кожи и появление на ней пигментных пятен.

Отправляться на пляж лучше через час-полтора после приема пищи. Не стоит забывать про чистую воду, которая поддержит водный баланс в организме, а вот от сладких газированных напитков и соков на пляже лучше отказаться совсем.

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