Ноги - «второе сердце» человека

Знаете ли вы о том, что по традиционной китайской медицине, ноги считаются «вторым сердцем» человека, так как многочисленные сосуды ведут к подошвам ног?

Наш организм оказывает воздействие на биологически активные точки, которые на них расположены. Тем самым происходит стимуляция кровообращения и обмена веществ.

Согласно рефлексологии ступни, наша подошва является восприимчивой к стимуляции той зоной, которая имеет связь с внутренними органами.

По этой причине очень полезно ходить босиком, так как в этот момент ноги получают стимул от земли и от предметов, на которые вы наступаете.

Благодаря этому, повышается чувствительность нервных окончаний, в результате чего импульсы значительно быстрее передаются к различным внутренним органам и к коре головного мозга. При этом отмечается нормализация функции вегетативных нервов, системы внутренней секреции и внутренних органов.

По этой причине ноги и принято считать нашим «вторым сердцем». На наших ногах находятся многочисленные, так называемые, зоны реагирования, которые напрямую связаны с каким-либо внутренним органом.

В случае возникновения патологических изменений в одном из этих органов , соответствующие признаки могут быть выражены и в соответствующих точках в зонах реагирования, расположенных на стопе. То есть, у нас могут появиться шишки и опухания в этих местах, в том случае, если орган «заболел».

А если это так, то массаж или другие способы стимуляции зон реагирования имеют большое значение для восстановления организма. Тем более, что это утверждение получило подтверждение практикой на протяжении долгих-долгих лет.

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