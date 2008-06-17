В Донецкой области стартовал проект БФ «Развитие Украины» по оказанию социальной помощи больным туберкулезом

Реализация проекта началась в апреле 2008 года, и уже на сегодняшний день социальная помощь оказана около 500 больным туберкулеза, которые находятся на амбулаторном лечении в лечебных учреждениях Донецкой области. Это касается, как и противотуберкулезных диспансеров, так и общелечебной сети. Помощь заключается в том, что 2 раза в месяц и вплоть до окончания лечения больной получает продуктовые наборы у своего лечащего врача.

Проект осуществляется с участием Общества Красного Креста. Патронажные сестры Общества занимаются проблемными больными, которые на каком-то этапе «оторвались» от лечения. Их лечением и выдачей продпакетов занимаются непосредственно на дому.

Для реализации проекта на 2008 год взяты «пилотные» города и районы Донецкой области с большим количеством населения, высокой заболеваемостью туберкулезом, большим количеством «отрывов» от лечения больных, развитой структурой Общества Красного Креста. В течение года планируется охватить до 2500 больных с впервые выявленной формой туберкулеза и рецидивами. Таким образом, охват больных может составить до 70%.

СПРАВКА УНИАН. Мероприятия организованы в рамках выполнения «Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007 – 2011гг», утвержденной решением сессии Областного совета от 31.05.2007 № 5/10-199, при поддержке Донецкого областного совета, Донецкой областной государственной администрации, Благотворительного фонда «Развитие Украины».

Цели проекта: формирование приверженности и повышение мотивации к контролируемому лечению больных туберкулезом, с целью уменьшения «отрывов» от лечения, не более 3% в 2011 году.

Благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда - Благотворительный фонд «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» - Ринат Ахметов.