Предупрежден нелегальный ввоз в Украину партии трамадола

Таможенники предупредили ввоз в Украину 1488 таблеток трамадола.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, таблетки пытался провезти гражданин Ирана.

По прибытии в Бориспольский аэропорт пассажир выбрал прохождение таможенного контроля в “зеленом коридоре” (упрощенный таможенный контроль). Тем самым он дал понять, что якобы не имеет при себе наркотических веществ, перемещение которых через таможенную границу Украины ограничено.

Во время осмотра вещей таможенники выявили в чемодане иранца пакеты с белыми таблетками.

Экспертиза показала, что выявленные таблетки являются трамадолом. Обращение этих лекарств в Украине ограничено.

В отношении гражданина Ирана возбуждено уголовное дело.