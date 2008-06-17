В Винницкой области борятся с алкоголизмом и курением

В Винницкой области разрабатывается областная программа на 2008-2011 годы по решению проблем алкоголизма и табакокурения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба, в Виннице состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта Областной программы по усилению профилактического влияния и мероприятий по противодействию проявлениям пьянства и алкоголизма среди населения области на 2008-2011 годы. Темой заседания было предупреждение и профилактика возникновения среди молодежи области вредных привычек. В обсуждении приняли участие представители общественных и религиозных организаций города, специалисты управлений здравоохранения и образования.

Значительное внимание было сосредоточено на проблеме популяризации среди подрастающего поколения алкогольных напитков, особенно в тесной связи со стилем жизни современной молодежи. Поступили предложения относительно запрещения продажи алкоголя, табачных изделий в непосредственной близости от школ, заведений образования, здравоохранения и культурно-художественных заведений. Также шла речь о запрещении продажи алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним, которое должно решаться и контролироваться на уровне государства. Активную позицию участники заседания высказали относительно ограничения рекламы алкогольных напитков и табачных изделий в области.

Кроме того, в управлении МВД Украины в Винницкой области созданы мобильные группы по отработке населенных пунктов области с целью выявления и документирования преступлений и правонарушений, связанных с изготовлением, хранением и продажей самогона и спирта.