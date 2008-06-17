Активные пожилые мужчины рискуют умереть преждевременно

Прерванные ритмы отдыха и увеличение активной деятельности связаны с высоким риском смертности среди пожилых мужчин. Эксперты Университета Миннесоты проверили биологические ритмы, уровни рабочей и физической занятости и количество времени на отдых среди трех тысяч мужчин старше 67 лет. Участникам двухлетнего исследования также предложили носить на запястьях специальное устройство, отслеживающее движение в течение 24 часов в сутки. Было зафиксировано, что мужчины, которые часто испытывали пиковые физические нагрузки, регулярно не высыпались, постоянно испытывали умственное напряжение и симптомы хронической усталости, с большой долей вероятности умирали раньше тех, кто вел более спокойный образ жизни.

Как говорят врачи, в пенсионном возрасте особенно важно правильно распределять время, чтобы человек соблюдал режим сна и питания, не переутомлялся с работой и всегда достаточно отдыхал. Недостаток отдыха может привести к множеству проблем со здоровьем у пожилых людей, включая потерю памяти, понижение внимания, сердечно-сосудистые нарушения, развитие диабета, ожирения и депрессии. Американские медики заметили, что мужчины, которые придерживались размеренного ритма жизни, не работали и получали достаточно сна, наоборот имели низкий риск смерти

ami-tass.ru