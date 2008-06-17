В Луцке на выпускных не будет спиртного

Соответствующее распоряжение подписал городской председатель Луцка Богдан ШИБА, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии.

В распоряжении отмечено, что в связи с проведением в учебных заведениях города выпускных вечеров и с целью уменьшения риска возникновения нарушений норм общественного порядка во время празднования - 27 июня - торговля алкогольными напитками в магазинах, расположенных на улицах Леси Украинки, Винниченко, Шопена, проспекте Воли запрещена.

Луцкому городскому отделу УМВД Украины в Волынской области поручено обеспечить усиленное дежурство работников милиции в местах массового отдыха.

Мэр отметил, что уже с этой недели в целом начинается проверка заведений на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним. Работники, нарушающие закон, будут привлечены к ответственности. Кроме того, городской председатель отметил, что будет обращаться в налоговые органы, чтобы те «придирчиво отнеслись к тем предпринимателям и предприятиям, где имели место факты продажи алкоголя несовершеннолетним».

Также Б.ШИБА обратился к городскому Управлению образования относительно проведения общегородского родительского собрания с целью недопущении продажи алкоголя несовершеннолетним, причем не только во время выпускных вечеров, но и в целом в вечернее время. «Эта ситуация нуждается в жестоком контроле и со стороны родителей, и учителей, и органов местного самоуправления», - резюмировал городской председатель.