В Виннице презентован герб медицинской сферы города

В Виннице ко Дню медицинского работника, который отмечался 15 июня, презентован герб медицинской сферы города.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, управление здравоохранения презентовало герб медицинской сферы города Винницы, на котором размещены герб города, символ медицинской сферы, символика города Винницы и портрет выдающегося хирурга Николая Пирогова. Отныне он будет размещаться на всех официальных документах городского управления здравоохранения.

Кроме того, в канун Дня медицинского работника, в МПМ «Зоря» врачей и ветеранов медицинской сферы поздравили представители областной и городской власти, медицинского профсоюза, а творческие коллективы организовали праздничный концерт. Воспитанники детского сада №17 сделали постановку торжественного заседания правительства.

Начальник городского управления здравоохранения Тамара ВАСИЛЬЧУК пожелала работникам медицинской сферы, чтобы добро, которое они делают, вернулось сторицей, а клятва Гиппократа никогда не была обременительной обязанностью.

Также за достижения в своей профессии медики города были награждены грамотами и премиями