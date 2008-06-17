В Египте человеку пересадили лицо
10:08, 17 июня 2008Страна
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Это третья в мире успешная операция
В Египте успешно проведена третья в мире операция по пересадке лица, сообщила сегодня газета "Аль-Ахрам". Хирурги из Национального института проблем онкологии пересадили лицо 5-летней египетской девочке, страдающей раком кожи. Как сообщается, впервые в мировой практике в качестве донора был использован трасплантант, предоставленный живым человеком - матерью юной пациентки.
Первая в истории успешная операция по пересадке лица была проведена во Франции в 2005 году. Тогда новую внешность обрела женщина, лицо которой было изуродовано укусами собаки.
В 2006 году в Китае лицо было пересажено охотнику, который подвергся нападению медведя.
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