Ушибы, вывихи и переломы – что с ними делать?

Лето – это сезон, когда многих тянет в путешествие. Довольно часто в путешествии может случиться непредвиденное, и ты получишь травму. Хорошо, если в группе есть медицинский работник. А если нет, то ты должна суметь помочь себе сама.

Ушибы возникают тогда, когда происходят мышечные кровотечения.

К симптомам можно отнести следующие: место на ощупь твердое, подвижность поврежденной конечности ограничена, ощущается боль, пораженное место припухает, кровоизлияние. К первой помощи при ушибе можно отнести следующие действия. Намочи в прохладной воде полотенце, после чего, положи поврежденную конечность повыше и оберни полотенцем. Но не стоит думать, что на этом лечение можно закончить. Обязательно покажись врачу.

Вывихи возникают, когда вывихнуты связки и ткани вокруг сустава, или при растяжении этих тканей. При вывихах сустав распухает, болит и краснеет.

Для того чтобы произвести конечностью какие-либо действия, необходимо приложить немалые усилия. Помощь при вывихе должна быть такой.

Поврежденную конечность следует положить повыше. Помни о том, что суставу нужен покой. Снизить припухлость и уменьшить боль поможет умеренный холод. Но не стоит использовать лед. Сильное понижение температуры противопоказано.

Лучше обернуть больное место смоченной в холодной воде салфеткой. После того как боль немного отпустит, следует обратиться к врачу за квалифицированной помощью.

Переломы могут вызвать кровотечения и повредить нервные окончания. Симптомами перелома являются: сильная боль, неестественное положение поврежденной конечности, открытая рана или кровоизлияния (может не быть).

Для того чтобы снять шок, который часто бывает при переломах, необходимо лечь под одеяло и немного успокоиться. За это время сильная боль немного успокоится, и ты привыкнешь к ней. Если есть возможность принять обезболивающий препарат, при этом, не тревожа поврежденную конечность, то это необходимо сделать. Если имеются открытые раны, то их следует прикрыть компрессом и перебинтовать.

При повреждении ноги ее необходимо закутать к одеяло в таком положении, в котором она находится, а при переломе руки ее нужно придерживать другой рукой и немедленной звонить в «скорую».

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