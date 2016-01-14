В Вооруженных силах Украины введен стандарт НАТО по медицинской эвакуации

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на заместителя министра обороны Юрия Гусева.

По его словам, этот стандарт предназначен для применения ВСУ во время участия в совместных операциях со странами-членами НАТО и определяет основные понятия о процедурах медицинской эвакуации и их виды в странах Альянса. Стандарт предоставляет возможность в дальнейшем разрабатывать надежные и затратноэффективные системы эвакуации, включая аэромедицинскую.

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«На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины уже введено 65 стандартов НАТО. Программой Минобороны по военной стандартизации на 2016-2018 годы предусмотрена разработка еще более 70 стандартов, в числе которых важнейшими являются боевые уставы Сухопутных войск и установки по подготовке и применению войск, направленные на повышение уровня взаимосовместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО», - сказал Гусев.

Военный стандарт «Совместная объединенная доктрина по медицинской эвакуации», который разработан на основе стандарта НАТО STANAG 2546 - AJMedP-2, утвержден приказом начальника Центрального управления метрологии и стандартизации Вооружения ВСУ.