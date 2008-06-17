В Полтаве новорожденным не делают противотуберкулезные прививки

В Полтаве из-за отсутствия вакцины уже третий месяц новорожденным не делают прививки против туберкулеза.

Об этом УНИАН сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Полтавской городской санэпидемстанции Мария КАТЕРИНЧУК.

“Обычно прививку против туберкулеза детям делают на 3-7 день после рождения, пока в их организме отсутствуют антитела. Потому что иммунитет против туберкулеза в наследство не передается. Последние 4-5 лет Полтава получала препарат централизовано. Заказывали его в научно-производственном обществе “Укрвак”. В среднем в год делали по 3,5 тысяч прививок. Вакцину заказывали в конце года. В 2007-м городская СЕС также сделала заказ на вакцину, которую до этого времени не получила”, - сказала М.КАТЕРИНЧУК.