Диетологи назвали главные ошибки желающих похудеть

Американский диетолог Джейн Кирби, автор бестселлера "Диета для идиотов", назвала главные ошибки, которые допускают люди, желающие похудеть.

Самая главная ошибка, по ее мнению, - представление о том, что существуют чудо-диеты, способные дать феноменальный результат.

Ошибка номер два: люди, придерживающиеся той или иной диеты, перестают подсчитывать калорийность съеденного ими.

Ошибка номер три: люди едят слишком мало и причиняют этим серьезный ущерб своему здоровью.

Ошибка номер четыре: люди ожидают слишком многого от той или иной диеты.

Ошибка номер пять: люди на диете отказываются от занятий физкультурой и спортом.

Ошибка номер шесть: люди на диете не задумываются о том, каким образом они будут переходить на нормальный режим питания.

В свою очередь психолог Джеффри Уилберт, автор книги "Отношение к жиру", собрал коллекцию наиболее широко распространенных мифов о диетах. К числу мифов, например, относятся представления о том, что можно сбросить 30 килограммов веса за 30 дней, что жир и углеводы вредны для здоровья, что похудеть можно только голодая, что нельзя есть после шести часов вечера, что салаты всегда полезны для здоровья, что существуют эффективные таблетки, способствующие похудению и пр.

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