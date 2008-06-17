Дефицит витамина D повышает риск сердечного приступа у мужчин

Низкие уровни витамина D увеличивают у мужчин риск сердечного приступа. Американские кардиологи из школы здравоохранения Гарварда и женской больницы Бриэма в Бостоне рассмотрели медицинские отчёты и образцы крови 454 мужчин в возрасте 40-75 лет, которые перенесли сердечный приступ или имели диагноз сердечной болезни, и сравнили результаты с данными о 900 здоровых мужчинах. Была найдена связь между дефицитом витамина D и высоким риском сердечного приступа.

После дополнительного анализа семейной истории инфаркта миокарда, индекса массы тела, потребления алкоголя, физической деятельности, наличия диабета и гипертонии, этнической принадлежности, места проживания, количества холестерина и уровней триглицеридов, обнаруженная ассоциация оставалась существенно сильной. Также нехватка полезного вещества приводила к увеличивающимся уровням смертности среди мужчин по причине сердечных нарушений.

Источником витамина D является рыбий жир, особенно тресковый.

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