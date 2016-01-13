В Украине 15-16 января ухудшатся погодные условия

В Украине 15-16 января ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

«15 января утром и днем в западной половине, в течение 16 января в большинстве областей усложнения погодных условий», - говорится в сообщении.

Завтра, 14 января, на территории страны сохранится облачная погода с прояснениями.

Ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме юга и крайнего востока, небольшой снег, на Закарпатье и в Карпатах ночью умеренный снег.

На дорогах, кроме юга страны, гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 2-7° мороза, на севере Левобережья до 9° мороза, в Крыму около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 2-7° тепла.

В Киеве завтра облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 13-14 января сохранится повышенная лавинная опасность (III степень), говорится в сообщении.