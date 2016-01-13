Кому больше всего угрожает опасный вирус гриппа

Как подчеркивает главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, особенно опасным грипп является для представителей групп риска – это дети до 5 лет (особенно – дети до 2 лет), беременные женщины, люди старше 65 лет, люди с избыточным весом, больные диабетом, больные хроническими сердечно-сосудистые заболевания, больные хроническими заболеваниями легких, люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями, а также профессиональные группы риска - медицинские работники, учителя и воспитатели, продавцы, водители общественного транспорта, все, кто работает в многолюдных местах.

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"В Украине есть на сегодня средства специфической терапии против гриппа, но они эффективны только в первые 48 часов заболевания. Поэтому в случае появления опасных симптомов – значительное повышение температуры тела более 38°С, головная боль, боль в мышцах, боль в горле, кашель, насморк, закладывание носа – представители групп риска должны обязательно обратиться в лечебное учреждение, пройти обследование и при необходимости получить лечение в течение двух суток с момента появления симптомов гриппа. Беременные женщины должны вызвать своего лечащего врача или семейного врача по телефону. Для этих людей грипп представляет особую угрозу, поскольку состояние их организма существенно уменьшает шанс выздороветь без осложнений, а часто – выжить", - отметила Голубовская

Согласно рекомендациям ВОЗ надлежащий уровень охвата прививками против гриппа должен быть не менее 75 % среди групп медицинского и профессионального риска.