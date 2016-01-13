Была ли сальмонелла в яйцах, поставляемых Украиной в Израиль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбы.

«Александр Вержиховский (заместитель главы Госветфитослужбы – УНИАН) и Владимир Лапа (замглавы Госпродпотребслужбы – УНИАН) едут в Израиль и непосредственно будут говорить со всеми компетентными органами, которые имеют отношение к этой ситуации», - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи будут обсуждаться временное прекращение поставок куриного яйца из Украины в связи с подозрениями на наличие бактерии сальмонеллы в продукции и пути решения проблемы.

В Госветфитослужбе также отметили, что на сегодняшний день яйца в Израиль экспортирует только один украинский производитель. Ведомство проводит собственные лабораторные исследования на этом предприятии.

«Обратите внимание, что речь идет не о достоверном наличии этого возбудителя, а о возможном. Поэтому сейчас украинская сторона проводит исследования на этом предприятии, которое осуществляет экспорт пищевого яйца в Израиль. Результатов еще нет, о них будет сообщено отдельно», - сказали в пресс-службе.

В Госветфитослужбе отметили, что результаты исследования могут быть получены до конца недели.

Разрешение на поставки яиц в Израиль получили два украинских производителя: агрохолдинг «Авангард» и Березанская птицефабрика. Представитель Березанской птицефабрики в комментарии УНИАН сообщил, что компания не поставляет яйца в Израиль с ноября. В пресс-службе «Авангарда» сообщили, что проведенные израильскими партнерами лабораторные исследования не выявили бактерии сальмонеллы в продукции компании.

Как сообщал УНИАН, Министерство сельского хозяйства Израиля приостановило поставки яиц украинского производства с 6 января в связи с подозрениями в содержании бактерии сальмонеллы в продукции. Экспорт приостановлен на время проведения необходимых исследований.