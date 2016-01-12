Развитие многоклеточной жизни стало возможным благодаря одной мутации - ученые

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. К такому выводу пришли ученые из Орегонского университета в США, изучавшие одноклеточных эукариот под названием хоанофлагеллаты (воротничковые жгутиконосцы). "Это было шоком, - сказал изданию один из соавторов открытия биохимик Кен Прехода. - Если бы вы спросили любого человека в нашей команде, допускают ли они, что за все это отвечает одна мутация, вам бы ответили, что это не представляется возможным".

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На самом деле, как поясняет газета, мутация была необходимой, но не достаточной. То есть сама по себе она не могла бы обеспечить скачок в развитии от простейших к многоклеточным организмам, но без нее такой скачок не мог бы произойти. И теперь, согласно публикации, она присутствует "в геномах всех животных и их близких одноклеточных родственников", включая эукариоты - живые организмы, клетки которых содержат ядро.

Суть мутации, по словам The Washington Post, заключалась в перепрограммировании протеинов определенного типа. Те изначально выполняли функции ферментов, ускоряющих химические реакции в клетках, а стали, по современной терминологии, "доменами взаимодействия". То есть они приобрели способность коммуникации и связки с другими протеинами, что в дальнейшем и проложило путь к объединению клеток в сложные системы.

"Любые последующие примеры клеточного взаимодействия - от трилобитов 500 млн лет назад до динозавров, шерстистых мамонтов и нас с вами, - вероятно, полагались на эту или другую такую же мутацию", - пишет газета. Отчет о работе опубликован в сетевом научном издании eLife.