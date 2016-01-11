Из-за переохлаждения в больницах Украины умерли 5 человек - Минздрав

15:40, 11 января 2016
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По состоянию на 11 января 2016 года в лечебных учреждениях Украины за переохлаждения умерли 5 человек.

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Об этом УНИАН сообщили в Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины.

За помощью в лечебные заведения Украины с переохлаждением и обморожениями обратились 653 человека, из них госпитализировано 547, умерло 5 людей.

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