Из-за переохлаждения в больницах Украины умерли 5 человек - Минздрав
15:40, 11 января 2016Страна
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По состоянию на 11 января 2016 года в лечебных учреждениях Украины за переохлаждения умерли 5 человек.
С переохлаждением и обморожением к медикам обратились 653 человека / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины.
За помощью в лечебные заведения Украины с переохлаждением и обморожениями обратились 653 человека, из них госпитализировано 547, умерло 5 людей.
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