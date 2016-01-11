Из-за переохлаждения в больницах Украины умерли 5 человек - Минздрав

Об этом УНИАН сообщили в Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины.

За помощью в лечебные заведения Украины с переохлаждением и обморожениями обратились 653 человека, из них госпитализировано 547, умерло 5 людей.