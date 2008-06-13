Microsoft Украина и Минздрав Украины подписали меморандум

Компания Microsoft Украина и Министерство здравоохранения Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Церемония подписания состоялась сегодня в Киеве. Как сообщил министр здравоохранения Украины Василий Князевич, данный Меморандум предусматривает начало сотрудничества между Минздравом Украины и корпорацией Microsoft Украина относительно использования IT- технологий и опыта корпорации Microsoft в сфере здравоохранения Украины.

В.Князевич также сообщил, что согласно подписанного Меморандума Минздрав будет способствовать внедрению современного лицензионного программного обеспечении в министерстве, а также во всех его структурных подразделениях, областных и районных больницах, относительно улучшения консультационной, диагностической и стационарной помощи. "Я уверен, что внедрение информационных современных технологий улучшит сохранение медицинских данных пациентов, оперативность обмена информации, будет способствовать уменьшению количества врачебных ошибок и стать важной предпосылкой улучшения качества медицинских услуг для населения," - сказал он.

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