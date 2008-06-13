Сухие молочные смеси опасны для детей

Биолог Кэрол Иверсен (Carol Iversen) из британского университета Nottingham Trent и её коллеги обнаружили опасные бактерии во многих образцах детского питания, произведённого самыми разными компаниями в семи европейских странах, Южной Корее, США и ЮАР.

Всего было исследовано 200 взятых наугад упаковок сухой молочной смеси, других видов комбинированного сухого детского питания. 20 порошков содержали опасно высокие уровни болезнетворных бактерий десятков разновидностей, в том числе - вызывающие менингит.

Кстати, именно вспышки менингита в детских больницах Европы и США, при которых смертность достигала одной трети от числа заражённых (а выжившие получали повреждения мозга), и последующее расследование привели биологов к производителям детских сухих смесей. Хотя официально ни один изготовитель не гарантирует стерильность смеси - многие медики и родители полагают, что это нечто само собой разумеющееся. Но это не так.

Иверсен также провела опыт и выяснила, что при комнатной температуре в разведённой смеси, готовой к употреблению, число болезнетворных бактерий удваивается каждые полчаса. В холодильнике - каждые 10 часов, что хотя и лучше, но тоже ничего хорошего малышу не сулит. Это означает, что разводить порошок нужно непосредственно перед кормлением младенца, и никогда - заранее.

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