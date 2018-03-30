Что мешает «Детской больнице будущего»?

Все помнят, как шумно в конце 2006-го в Украине стартовал беспрецедентный благотворительный проект. Тогда Международный благотворительный фонд «Украина 3000», главою наблюдательного совета которого является Катерина Ющенко, объявил о строительстве «Детской больницы будущего».

Все началось с того, что Катерина Михайловна в качестве первой леди государства приехала в Центр охраны матери и ребенка в Киеве — «Охматдет». Ей рассказали, что никак не могут уничтожить грибок, проевший стены клиники. Жена Президента решила помочь центру. Но оказалось, чтобы уничтожить злополучный грибок и предупредить появление в будущем, нужно менять крышу здания. Замена крыши оказалась невозможной — не выдержали бы видавшие виды стены и фундамент, и здание просто могло завалиться. Именно тогда и появилась идея построить «с нуля» специальный центр для лечения тяжелобольных детей со сложными случаями онкологии, врожденными пороками и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Почти сразу же было решено, что центр будет состоять из стационара на 250 коек, в том числе перинатального центра, отделения онкогематологических и онкологических заболеваний, хирургического и педиатрического отделений. Кроме того, запланирован целый комплекс сопутствующих помещений и служб — общежитие для персонала и мини-гостиница, парковая зона и паркинг. Для всего этого в Феофании отведен участок размером в 10 гектаров.

В результате различных акций по сбору средств на строительство медицинского центра будущего в начале 2007 года удалось собрать 261 716 652 гривни из необходимых 600 миллионов.

На этом полуслове шумные и грандиозные акции почти закончились. Лишь прошлым летом инициаторы проекта определились с генеральным проектировщиком. Но тогда же говорили и о проблемах с финансированием. И это при том, что в сформированный опекунский совет «Детской больницы будущего» вошли Сергей Тарута, представитель Фонда развития Украины Ахметова, Виктор Пинчук, Борис Колесников и другие.

На днях о Детской больнице будущего снова заговорили. На этот раз повода два. Первый — все готово для заключения важных договоров о поставке дорогостоящего оборудования.

«Завершился конкурс по выбору поставщика медицинского оборудования в радио-лечебное отделение радиологического комплекса Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка, — говорит Ростислав Замлинский, член правления фонда «Детская больница будущего». — К закрытому конкурсу были приглашены три компании-изготовителя подобного оборудования. В результате выиграла компания Elekta (уполномоченное юридическое лицо — резидент Украины — ООО «Киевспецресурс». — Авт.). В состав медицинского оборудования вошли два линейных ускорителя, один компьютерный томограф, а также комплекс программного обеспечения. Цена контракта — 9 миллионов 988 тысяч долларов США (к слову, цена одного линейного ускорителя, который был куплен для киевского Института нейрохирургии им. А.

П. Ромоданова, — примерно 17 миллионов гривен. — Авт.). Также компания-победитель предложила полный сервисный контракт на пять лет, потому как важно не только купить оборудование, но и обеспечить его ежедневную бесперебойную работу».

Второй информационный повод — по словам инициаторов благотворительной акции, против программы заказывается ряд дорогостоящих информационных кампаний — то экологические организации заявляют о вырубке зеленых насаждений, то даже фонду, который возглавляет Катерина Ющенко, мешает бюрократия и несовершенная разрешительная система.

Что касается вырубки деревьев в Феофании, где планируется постройка детской больницы, то за каждое вырубленное дерево фонд вместе с партнерами и родителями больных детей посадит двадцать пять новых.

А вот с бюрократией все сложнее. Хотя простому человеку трудно представить, что же творится в нашей стране, если даже при реализации столь грандиозного благотворительного проекта, к которому причастны люди с более чем известными фамилиями, мелкие чиновники ставят палки в колеса. Оказывается, фонду сложно было преодолеть дистанцию с почти 250 бумажными препятствиями, ведь примерно столько разрешений надо было собрать.

«За последнее время мы провели немалую работу, связанную с подготовкой документальных материалов, то есть разрешений и согласований проектной документации, — сетует Ростислав Замлинский. — В начале этого года мы позитивно решили вопрос с Киевским градостроительным советом, недавно завершились геологические исследования на месте будущего строительства. В мае проект был рассмотрен на Архитектурно-строительном совете при Министерстве строительства и регионально развития. Там было рекомендовано присвоить ему статус экспериментального. А это значит, что те проектные решения, которые были предложены иностранными архитекторами и которые не будут отвечать нормам украинского законодательства, следует расценивать как новаторские, последние веянья инженерной мысли. Кроме того, разрабатывается проект штатного расписания центра, который передан в Министерство здравоохранения для внесения предложений».

По словам Замлинского, нормы по подбору персонала, существующие в государстве, несовершенны, соответственно, теперь организаторам приходится думать, как лучше подбирать кадры: «Важно, чтобы правильно было проведено обучение и учтена мотивация будущих кадров. К сожалению, в Украине нет квалифицированного персонала, который мог бы работать на тех же линейных ускорителях. Должны быть соответствующие радиофизики, которые будут работать с этим сложным оборудованием».

Александр Максимчук, глава правления фонда «Украина 3000», заверил «Главред», что все идет по плану. Но вот к концу 2009 года увидеть полностью построенную и укомплектованную больницу, которая сможет принимать пациентов, нереально.

«Когда мы декларировали сроки, мы говорили, что тогда больница примет своих первых пациентов. Но в полном объеме тогда она работать еще не сможет. Какое это именно будет отделение — сегодня трудно сказать, ведь медицинская программа еще прописывается нашими консультантами. Мы понимаем, что в первую очередь надо открыть радиологическое отделение, где будет проходить лечение с помощью линейных ускорителей. Но не знаю, сможем ли это осуществить, не открывая диагностический корпус. У нас же запланировано строительство пяти корпусов».

Такие задержки со строительством можно объяснить просто. «Мы не хотели сделать какой-то «быстрострой», который потом посыплется. На нас большая ответственность — привлечены как государственные деньги, так и деньги простых граждан, которые отправляли по три гривни со своих мобильных телефонов. А так все процессы, которые можем ускорять, мы ускоряем».

Что же касается финансирования, то, по словам Александра Максимчука, денег хватает. Против проекта играет только время. Однако при этом сами представители фонда признают, что, реализовывая этот проект, они вынуждены отказывать сотням детей, которые уже сегодня нуждаются в дорогостоящем лечении.

Татьяна Катриченко

glavred.info